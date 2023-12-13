Лавров: лаборатории РФ будут контролировать с 2024 года сброс воды с АЭС "Фукусима"

По словам главы МИД РФ, это повысит уровень транспарентности

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласно привлечь с 2024 года российские лаборатории к контролю за качеством воды, сбрасываемой в океан с аварийной АЭС "Фукусима", что повысит уровень транспарентности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы передали МАГАТЭ список наших лабораторий, которые могут и умеют проводить анализ соответствующих субстанций, в том числе воды, и прямо сказали, что эти лаборатории мы просим включить в список тех, кто будет следить за качеством по мере реализации - а это будет долгий процесс - этого японского проекта, - сообщил глава МИД РФ. - Нас заверили, что со следующего года они будут привлекаться, и мы постараемся сделать все так, чтобы это было транспарентно для нашей общественности".

Лавров напомнил о том, что российские представители вместе с китайскими коллегами "изначально в рамках МАГАТЭ ставили вопрос о том, чтобы этот процесс (сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" - прим. ТАСС) шел под контролем этой уважаемой организации".

"Сейчас у Секретариата МАГАТЭ есть обязанность уделять этому вопросу особое внимание, - отметил министр. - Они периодически предоставляют доклады, которые не носят тревожного характера, но все-таки не исчерпывают окончательно эту тему, потому что многие вопросы остаются неотвеченными". В частности, по его словам, речь идет в первую очередь о том, насколько сброс радиоактивной воды "будет негативно влиять на окружающую среду и на биоресурсы, которые потребляются в том числе нашим населением".