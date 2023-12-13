Лавров: РФ призывает созвать международную конференцию по ближневосточному урегулированию

По словам главы МИД, сохранение несправедливости по отношению к палестинскому народу, которому было обещано государство в 1948 году, "подпитывает очень серьезные террористические и экстремистские настроения"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия призывает провести конференцию с участием "пятерки" Совета Безопасности ООН и стран региона по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу следует поддержать эту инициативу. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Единственный путь к тому, чтобы эта проблема справедливо разрешилась навсегда, - это провести международную конференцию, в которой, конечно, должны участвовать все пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Китай, Франция, Великобритания, США - прим. ТАСС)", - указал министр. Он также подчеркнул, что для успешного проведения такой встречи обязательно участие стран Лиги арабских государств (ЛАГ), Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Безусловно, такая организация, как ООН, должна сыграть ведущую роль в созыве подобного мероприятия. И я рассчитываю, что генеральный секретарь ООН такую инициативу вполне в состоянии проявить", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ пояснил, что сохранение несправедливости по отношению к палестинскому народу, которому было обещано государство в 1948 году, "подпитывает очень серьезные террористические и экстремистские настроения". "По крайней мере позволяет террористам использовать эту неудовлетворенность среди палестинцев и других арабских народов для того, чтобы вербовать в свои ряды все больше сторонников вооруженной борьбы и создания террористических структур", - отметил министр, указывая на истоки проблемы палестино-израильского урегулирования.