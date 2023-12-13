Матвиенко призвала более активно работать в западном инфополе

Председатель Совета Федерации отметила, что необходимо находить и использовать для этого любые способы и возможности - и личные контакты, и интернет, и новые технологии

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Парламент, сотрудники МИД России и посольств должны использовать любые возможности, чтобы быть более активными в информационном поле на Западе. Об этом на пленарном заседании заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно, работать [в современных реалиях] сложно, но важно усиливать работу на тех векторах, где у нас пока не получается эффективно. Я имею в виду нашу информационную работу по донесению правды о ситуации на Украине и генезисе конфликта, о специальной военной операции и других. Здесь и нам, парламенту, и сотрудникам МИДа и посольств надо усиливать эту работу", - сказала спикер Совфеда по итогам правительственного часа с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Она призвала находить и использовать для этого любые способы и возможности - и личные контакты, и интернет, и новые технологии. "Мы должны быть более активными в информационном поле на Западе. Здесь есть над чем работать", - добавила Матвиенко.

Кроме того, она снова заявила, что посольствам необходимо усилить работу по защите прав россиян в странах Запада "на фоне тотальной дискриминации", которая "приобретает массовый и уже вызывающий характер". "Мы как Совет Федерации должны добиваться существенного увеличения финансирования на так называемую мягкую силу. Речь идет о структурах Россотрудничества и иных структурах мягкой силы", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Она констатировала, что Запад наращивает финансирование неправительственных коммерческих организаций и готов любые средства направлять на то, чтобы раскачать ситуацию внутри России.

РФ же, в свою очередь, выделяет, по мнению Матвиенко, "очень скромные ресурсы". Она попросила Лаврова сформулировать свои предложения о том, на какие направления нужно увеличить финансирование в следующем федеральном бюджете. "Сегодня роль мягкой силы трудно переоценить", - добавила сенатор.

Глава Совфеда также подчеркнула, что тот уровень дипломатии, который показывают наши сотрудники МИД - "это высокий класс". "Мы видим, как измельчала дипломатия. Мы видим, кого назначают министрами иностранных дел, что они несут, что они говорят. Это отсутствие опыта, школы, понимания ответственности за судьбу безопасности своей страны, мировой безопасности. Такие дипломаты могут далеко завести мир", - считает политик.