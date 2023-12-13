Воробьев вручил награды депутатам Мособлдумы к 30-летию парламента Подмосковья

Конференция по случаю 30-летию Конституции России и 30-летию Московской областной думы проходит в Доме правительства Московской области

КРАСНОГОРСК /Московкая область/, 13 декабря. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды депутатам Московской областной думы в рамках празднования 30-летия с основания регионального парламента, передает корреспондент ТАСС.

В Доме правительства Московской области проходит конференция, посвященная 30-летию Конституции Российской Федерации и 30-летию Московской областной думы.

"Я хочу всех поблагодарить и особенно тех, кто задает темп. Тех, кто не устает встречаться с людьми, разъяснять наши программы, проводить открытые дискуссии в Московской областной думе по весьма сложным вопросам и темам. <...> Хочу выразить надежду, что и дальше наша работа будет выстроена на взаимопонимании, на той идеологии, которую наш президент сегодня предлагает и которую разделяет абсолютное большинство людей", - сказал Воробьев.

За большой вклад в законотворческую деятельность, направленную на социально-экономическое развитие Московской области, постановлением губернатора региона Мособлдуме объявлена благодарность. Орденом "За заслуги перед Московской областью" II степени награждена первый зампред регионального парламента Лариса Лазутина. Ордена Преподобного Сергия Радонежского удостоен зампред Мособлдумы Олег Рожнов. Почетную грамоту губернатора Подмосковья вручили депутату облдумы Лидии Антоновой.

"За 30 лет работы Московская областная дума смогла задать высокий стандарт работы законодательного и представительного органа региональной власти. В каждый период истории Мособлдумы ее депутаты руководствовались Конституцией России, нашим Уставом. Именно это дало результаты, которые видят наши жители. Уверен, что такой подход позволит воплотить в жизнь и текущие планы и дать достойный ответ вызовам будущего", - добавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.