МИД РФ считает, что открытие посольства в Экваториальной Гвинее укрепит связи двух стран

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе вопросы двусторонних отношений

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе, стороны указали на то, что открытие российского посольства в стране позволит нарастить работу по укреплению отношений между странами. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Было выражено единое мнение о том, что предстоящее открытие посольства России в Малабо позволит существенно нарастить работу по укреплению и расширению двусторонних связей в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы двусторонних отношений с упором на договоренности, достигнутые в итоге визита лидера Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого в Москву. "При этом была подтверждена нацеленность Москвы и Малабо на углубление политического диалога и поддержание плотной внешнеполитической координации в ООН и на других международных площадках", - резюмировали в ведомстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении в 2023 году деятельности посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.

О планах по возобновлению работы российских посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия - Африка. Он подчеркивал, что это станет реальным практическим шагом по существенной активизации работы со странами Африки в политической, деловой и гуманитарной области, а также в сфере культуры и туризма.