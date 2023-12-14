Прямая линия и большая пресс-конференция Путина. Онлайн

Президент России Владимир Путин подводит итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции. На мероприятие пригласили как российские, так и зарубежные СМИ. Россияне прислали к прямой линии более 2 млн вопросов.

Совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии также применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Прямая линия с президентом в последний раз проходила в 2021 году, а всего суммарно - 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра.