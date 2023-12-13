Акунин в разговоре с пранкерами признал, что Киев военной победы не добьется

Писатель также оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Писатель Борис Акунин в разговорах с российскими пранкерами признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом он оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали выдержки из двух бесед с Акуниным, которые велись якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко.

На вопрос о видении развития украинского конфликта писатель рассказал, что энтузиазм у поддерживающих власти Украины угас. "Мы все понимаем, что военной победы скорее всего не будет. <…> Мы все как некое сословие деморализованы и демотивированы этим. В начале был большой энтузиазм, все кинулись помогать Украине. Потом каждый получил тапком по носу и хлюпая уполз в свою нору. И сейчас мы сидим по норам, пыхтим, пишем, потому что от наших оппозиционеров не жду ничего совсем политически", - признал Акунин.

По его словам, деньги на военную помощь Киеву собирать трудно, так как не все готовы делать это из "рациональных соображений". Акунин также назвал украинскую пропаганду неэффективной.

При этом он предложил склонять российских военных к предательству с помощью неких "программ помощи": "Сделайте программу помощи релокации дезертирам из российской армии". Кроме того, Акунин утверждал, что попытки украинских ударов беспилотниками по российским городам оправданы. "Это не вызывает протеста ни у кого из нас, мы очень хорошо это понимаем. Это ваше решение, и вы имеете право абсолютно на все", - сказал он.