В МИД РФ заявили о противостоянии попыткам торпедировать развитие международного спорта

Специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев заявил, что Москва "последовательно и твердо выступает" против политизации спорта в угоду интересов отдельных стран

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия противостоит силам, которые пытаются торпедировать развитие международного спортивного сотрудничества и занимаются его политизацией. Об этом заявил посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев на презентации международных игр "Дети Азии" в Москве.

"Есть силы которые пытаются торпедировать развитие международного спортивного сотрудничества в угоду своим корыстным политическим интересам", - указал дипломат. По его словам, Россия "последовательно и твердо выступает" против политизации спорта в угоду интересов отдельных стран.

"Со своей стороны мы будем делать все возможное для того, чтобы способствовать нормальному, честному развитию международного спортивного сотрудничества, - продолжил Хорев. - И для того, чтобы укреплять позиции нашей страны в международном спортивном мире".

В этом контексте он отметил, что предстоящие летом 2024 года международные спортивные игры "Дети Азии" станут "весомым вкладом в развитие международного спортивного сотрудничества и наглядным примером честного деполитизированного спорта, активным сторонником и последователем которого является РФ".

Спецпредставитель российского дипведомства обратил внимание, что этот проект является абсолютно деполитизированным и преследует цели, которые стоят перед Международным олимпийским движением. "В МИД РФ во взаимодействии с организаторами, региональными властями, министерством спорта РФ, олимпийским и паралимпийским комитетом России сделаем все необходимое для подготовки проведения игр, создания и обеспечения наилучших условий для гостей и участников мероприятия", - заверил Хорев.

Международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся с 1996 года. В 2024 году они состоятся в Якутске с 25 июня по 7 июля. В ходе соревнований юные спортсмены разыграют 224 комплекта медалей по 24 видам спорта.