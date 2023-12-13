Медведев: европейцы должны навести у себя порядок, чтобы сообщество не распалось

Председатель "Единой России" отметил, что перед всеми европейцами есть пример Римской империи, которая оставила после себя много памятников истории и культуры

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Европейцы должны навести у себя порядок, чтобы европейское сообщество не распалось, как Римская империя. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в рамках заключительной дискуссионной площадки "Будущее России" в преддверии съезда партии.

Медведев отметил, что перед всеми европейцами есть пример Римской империи, которая была очень сильной для своего времени, оставила после себя много памятников истории и культуры.

"Говорю об этом потому, что Римская империя закончила очень сложно. Причины разные, я не погружаюсь в них, но в том числе потому, что были разрушены нравственные устои Римской империи, те связующее элементы, которые соединяли воедино огромное государство. Мы бы, я уверен, все здесь не хотели бы, чтобы что-то подобное произошло с Европой. Вот это нам точно не нужно. Поэтому дело самих европейцев - навести у себя дома порядок", - сказал Медведев.