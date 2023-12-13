Спецпредставитель президента РФ назвал компромиссным итоговый документ COP28

Руслан Эдельгериевсчел важным призыв участников 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата к "переходу справедливому, упорядоченному и учитывающему разнообразие национальных условий"

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Формулировки, вошедшие в итоговый документ 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), носят компромиссный характер. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Итоговый документ призывает внести вклад в общемировые усилия по переходу от ископаемого топлива в энергетических системах - причем, что важно, переходу справедливому, упорядоченному и учитывающему разнообразие национальных условий. <...> Окончательные формулировки вряд ли полностью устраивают всех, но это лишь подтверждает компромиссный характер достигнутых договоренностей", - сказал он.