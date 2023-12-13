Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии

По словам пресс-секретаря главы государства Кремля, президент РФ интересовался, на что граждане делают акценты в обращениях, каких вопросов больше, каких меньше

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел "подробное совещание" с администрацией в преддверии совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством Администрации [президента РФ] достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции и прямой линии", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам представителя Кремля, Путин интересовался, на что граждане делают акценты в обращениях, каких вопросов больше, каких меньше. "Поскольку было время сгруппировать вопросы по темам, естественно, президент сразу же связался с министрами, с руководителем ведомств, со своими экономическими помощниками, и таким образом себя готовил", - отметил Песков. Пресс-секретарь добавил, что процесс очень напряженный, работа ведется многие часы без перерыва. По его словам, президент занимается разбором вопросов уже два дня.

Говоря о своей подготовке к предстоящему мероприятию, Песков с иронией отметил, что уже ознакомился со своим рабочим местом на 14 декабря. "Небольшие модификации [осталось сделать] - и вперед", - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал, что президент подведет итоги года 14 декабря. Совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии также применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Прямая линия с президентом в последний раз проходила в 2021 году, а всего суммарно - 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и 4 - в качестве премьер-министра.