Песков: СМИ из недружественных стран будут на большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь главы государства отметил, что участвовать будут те, кто по-прежнему имеют аккредитацию в МИД РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Представители СМИ из недружественных стран, аккредитованные в России, будут участвовать в совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Будут, - сказал он в ответ на вопрос, будут ли на мероприятии присутствовать иностранные журналисты. - Здесь будут российские федеральные СМИ, российские региональные СМИ - приедут представители всех регионов. И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные. Все те, кто по-прежнему имеют аккредитацию в МИД - а для иностранных журналистов она обязательна - и продолжают свою работу здесь".