Песков: Киев обещал США победу, но сейчас американцы поняли, что их обманули

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты начинают понимать, что украинские власти их обманули, когда пообещали победу на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

По его словам, в США стали "задаваться вопросом, куда они тратят деньги", ведь "киевский режим им обещал", что помощь на $100 млрд приведет к победе на поле боя.

"Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции. И это неизбежный процесс", - подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, у России и Украины "совершенно несопоставимый военный потенциал, несопоставимая экономическая мощь и так далее". "Поэтому здесь ситуация очевидная", - подчеркнул пресс-секретарь президента, отметив, что в этой связи в США думают о том, нужно ли готовить еще десятки миллиардов долларов на помощь Украине. "Поэтому в Белом доме [президент США Джо] Байден весьма гордо рассказал, что он подписал указ [о помощи Киеву] на $200 млн. Весьма скромная по их понятиям сумма. Это, конечно, ставит киевский режим в сложное положение, но мы с интересом за этим будем наблюдать и, главное, будем продолжать специальную военную операцию", - сказал Песков.

Как отметил представитель Кремля, США и вторящие им европейские государства "по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется". "Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного", - заключил Песков.