В Кремле предупредили, что ситуация для Киева осложняется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что "киевский режим прекрасно знает, что нужно делать"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ситуация для Киева становится все сложнее, но Украина прекрасно знает, как она может добиться урегулирования, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ясно, что ситуация меняется, она меняется в неблагоприятную для киевского режима сторону. Вместе с тем киевский режим прекрасно знает, что нужно делать. Он прекрасно знает, что нас беспокоит, где он переступил через красные линии. Поэтому они знают, что нужно сделать", - констатировал представитель Кремля, комментируя, в частности, изменение риторики Запада.

Песков отметил, что пока в Вашингтоне не отказались от "мантр о том, что они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется". "Но при этом сейчас уже появилась маленькая оговорка, что [они будут это делать] "в рамках возможного". А рамки возможного они пока точно оценить не могут", - указал представитель Кремля.

"Подвинет ли [украинские власти] эта неблагоприятная для них ситуация в сторону принятия верных решений - посмотрим", - подытожил Песков.