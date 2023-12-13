Песков заявил, что РФ поддержит участие Аргентины в БРИКС на том или ином уровне

По его словам, Москва заинтересована в развитии двусторонних связей с Буэнос-Айресом

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что Аргентина будет участвовать в работе БРИКС на том уровне, который Буэнос-Айрес сочтет целесообразным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы надеемся, что Аргентина будет на уровне, который она посчитает целесообразным, продолжать участие в БРИКС. И мы будем это приветствовать", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия заинтересована в развитии двусторонних связей с Аргентиной. "И, конечно же, мы будем приветствовать выстраивание и с новым руководством в Буэнос-Айресе добрых отношений", - подчеркнул Песков.

По итогам саммита БРИКС в этом году в Йоханнесбурге было объявлено о присоединении к организации с 1 января 2024 года целого ряда стран, включая Аргентину. 10 декабря в должность президента этой республики вступил Хавьер Милей, который ранее обещал не продвигать отношения с Бразилией, Китаем и Россией. Назначенная Милеем министр иностранных дел Диана Мондино 30 ноября заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС.