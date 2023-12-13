Песков назвал различия в отношениях РФ с Востоком и с Западом

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что сотрудничество с восточными странами основано на взаимном уважении

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Отношения России со странами Востока построены на взаимной выгоде и взаимоуважении, что, как правило, отсутствовало в отношениях с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет об отношениях, о сотрудничестве, которые основываются исключительно на взаимной выгоде и взаимном уважении. Это то, что, как правило, отсутствовало в отношениях с коллективным Западом", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Песков отметил, что когда России пришлось не по своей инициативе практически прекратить отношения с Западом, произошло переориентирование всех видов активности, "будь то торговые экономические отношения, инвестиционное сотрудничество, политико-дипломатические связи" в сторону Востока.

"Мир оказался гораздо, хотя он и был всегда гораздо, более многообразный. Это и Латинская Америка, где у нас много партнеров, это и Ближний Восток, где у нас традиционно очень добрые партнерские и дружеские отношения со многими государствами", - подытожил представитель Кремля.