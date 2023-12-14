Песков ждет, что вопросы из зоны СВО и новых регионов прозвучат на прямой линии Путина

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что трансляция из этих мест проводиться не будет, чтобы не подвергать риску людей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Прямых телевизионных включений из зоны проведения специальной военной операции и из новых регионов во время общения президента РФ Владимира Путина с россиянами не будет, но вопросы оттуда поступили и могут прозвучать, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Трансляции оттуда [из зоны СВО и новых регионов] мы не планируем. Зачем подвергать риску людей - и бойцов, и корреспондентов?" - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия-24". Он поделился деталями подготовки объединенного формата - большой пресс-конференции и прямой линии президента с россиянами, - который выйдет в эфир в полдень 14 декабря.

По словам Пескова, "были записанные материалы из новых регионов, эти видео были переданы". "Дальше уже все будет зависеть от модераторов - именно они будут решать, какие вопросы будут блоками задавать", - отметил представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что у модераторов "была возможность две недели анализировать все обращения, чем они и занимались". "Они будут подготовленные блоки тем озвучивать президенту, это поможет охватить больший срез проблем, которые поднимают граждане", - объяснил Песков.

Представитель Кремля признал, что непрозвучавшие вопросы - "это всегда предмет большой обиды тех журналистов, которые не смогли задать вопрос, многие граждане сетуют, что их вопрос не был озвучен". "А озвучить, конечно, даже за четыре часа можно лишь маленькую толику", - заметил Песков.

Он подчеркнул, что поэтому задействована помощь Общероссийского народного фронта. "Ребята принимали участие в сборе вопросов, они сидели на телефонах фактически сутками. И они продолжат разбирать весь массив обращений, будут это делать весь предстоящий год", - заверил представитель Кремля. Он уточнил, что "будут задействованы все регионы, региональное руководство, федеральные министерства и ведомства". "По сути, каждый, кто поставил какой-то предметный вопрос, получит на него ответ или в виде информации, которую он запрашивал, или в виде необходимых действий для решения его проблемы", - пообещал пресс-секретарь.