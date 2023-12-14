США второй год не позволяют дипломатам РФ посетить захоронения советских военных на Аляске

Это происходит, несмотря на полученное военным атташе Соединенных Штатов в Москве разрешение возложить цветы к могилам американских и британских военнослужащих в Мурманске, заявила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация второй год подряд не позволяет российским дипломатам посетить захоронения советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска), несмотря на полученное военным атташе США в Москве разрешение совершить поездку в Мурманск, в том числе для возложения цветов к могилам американских и британских военнослужащих. Об этом сообщила ТАСС заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова, подводя итоги работы за 2023 год и комментируя перспективы дальнейшей деятельности.

Она пояснила, что российские дипломаты в ходе состоявшихся на днях консульских выездов в штаты Аляска и Вашингтон приняли участие и в мемориальных мероприятиях. "Мы вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в Анкоридже и могиле краснофлотца Михаила Ивановича Анисимова в Сиэтле (штат Вашингтон)", - сказала Шумова.

"Подчеркну, что вот уже второй год подряд Госдепартамент США игнорирует запросы посольства о посещении военно-мемориального кладбища Форт-Ричардсон, где покоятся останки советских воинов (летчиков и моряков), погибших на Аляске в 1942-1945 годах. Данный факт особенно возмутителен в контексте того, что совсем недавно атташе по вопросам обороны посольства США в Москве разрешили поездку в Мурманск с целью в том числе возложения цветов на могилы американских и британских солдат", - заявила руководитель консульского отдела.

Захоронения советских граждан

По уточненным данным, на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военнослужащих и, предположительно, двое гражданских лиц. Все они погибли или умерли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза. По всей видимости, одной из этих гражданских лиц являлась трехлетняя дочь майора советской военной миссии Александра Яцкевича Людмила, которая, согласно сведениям, изложенным в одной из книг американского исследователя Отиса Хейса - младшего, умерла от дифтерии 15 октября 1943 года лишь через две недели после прибытия на Аляску. Первоначально эти советские граждане были похоронены на Аляске в Фэрбанксе, служившем в годы Второй мировой войны перевалочным пунктом по отправке в Советский Союз американской авиационной техники, и ряде других населенных пунктов, однако впоследствии их прах был перенесен на кладбище Форт-Ричардсон.

Краснофлотец Анисимов погребен на военно-мемориальном кладбище Эвергрин Вашелли в Сиэтле. Захоронение было найдено благодаря усилиям представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы при посольстве в США примерно четыре года назад. В годы Великой Отечественной войны из Сиэтла во Владивосток отправлялись суда с грузами ленд-лиза, на одном из которых и служил Анисимов. Краснофлотец умер в военно-морском госпитале Сиэтла, как следует из выбитой на надгробии дате, 24 июня 1944 года.