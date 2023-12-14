Мирошник назвал призрачными перспективы вступления Украины в ЕС

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима сообщил, что не так много европейских стран готовы будут пойти на такие шаги

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Перспективы вступления Украины в Европейский союз (ЕС) являются призрачными, страны объединения не получат от этого присоединения никаких плюсов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Сегодня-завтра планируется саммит Евросоюза, на котором будут обсуждаться европерспективы Украины. <...> Но они (перспективы - прим. ТАСС) все равно будут призрачными, потому что есть принципиальный подход - и для Европы, и для Евросоюза, и для НАТО Украина в новом статусе не добавит ничего. <...> Если она становится членом Евросоюза, то Евросоюз не получает плюсов, потому что Украина уже все отдала, они получают только минусы, они получают обязательства перед Украиной", - обрисовал ситуацию дипломат.

По его словам, не так много европейских стран готовы будут пойти на такие шаги. "Словакия против, Венгрия против, еще какие-то страны будут выдвигать целый набор условий. Как минимум - страны Восточной Европы, которые сейчас не пускают украинский транспорт на свою территорию, вот они обязательно не преминут этим воспользоваться", - указал Мирошник.

Лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе 14-15 декабря намерены принять решение, следует ли проводить переговоры с Киевом по вступлению в ЕС. Против их начала последовательно выступает Венгрия. Сомнения в готовности Украины к членству в объединении выражали также Австрия и Словакия, однако блокировать принятие решения о переговорах они не собираются. Ряд европейских лидеров ранее попытались убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять свои возражения, однако сделать это им пока не удалось.