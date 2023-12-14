Нарышкин: Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ

Директор Службы внешней разведки заявил об особой тревоге в связи с ростом попыток западных стран подорвать действующие системы власти стран СНГ путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Запад, несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их <...>, лишить политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы, способного бросить вызов слабеющей западной гегемонии", - сказал Нарышкин на совещании, в котором принимает участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Нарышкин заявил об особой тревоге в связи с ростом попыток западных стран подорвать действующие системы власти стран СНГ путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений. "Особую тревогу у нас сейчас вызывают возросшие в последнее время попытки западного блока подорвать действующие системы власти на пространстве Содружества [Независимых Государств] путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений", - сказал он.