Нарышкин предложил СНГ объединять усилия в ответ на деструктивные шаги Запада

Директор Службы внешней разведки обратил внимание, что стратегия Запада на пространстве СНГ может быть сформулирована как "разделяй и властвуй"

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Странам Содружества Независимых Государств (СНГ) следует объединить усилия для противодействия деструктивной стратегии англосаксов "разделяй и властвуй". Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Речь идет не только о повышении внутренней консолидации обществ каждого государства нашего Содружества. Не менее важно объединять и усиливать внешнеполитическую координацию между нашими государствами, в том числе и в сфере реагирования на деструктивную западную активность по отношению к нашим странам и к Содружеству в целом", - сказал он на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ. В мероприятии принимает участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Нарышкин обратил внимание, что стратегия Запада на пространстве СНГ может быть сформулирована как "разделяй и властвуй". "Ответом на эту разрушительную стратегию может быть только противоположный принцип, <...> и звучит он как "объединяй и веди", - сказал глава СВР.