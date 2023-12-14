Путин заявил, что задача денацификации Украины остается актуальной

Ситуация, когда глава киевской администрации аплодирует бывшему солдату СС, является проявлением нацизма, отметил президент

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вопрос денацификации Украины остается актуальным. Ситуация, когда глава киевской администрации аплодирует бывшему солдату СС, является проявлением нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Вот смотрите, что происходит с точки зрения денацификации. В ходе переговорного процесса, который имел определенный этап после подготовки проекта возможного соглашения, о чем недавно официальные лица в Киеве упоминали. В целом они не соглашались с тем, что нужна какая-то денацификация, и, говоря о том, что никакой фашизации, роста таких настроений нет, - обратил внимание президент РФ. - Ну как же нет, когда национальный герой, известный не просто националист, а нацист Бандера возведен в ранг национального героя. Как же нет?"

"Когда руководитель сегодняшней киевской администрации на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в Холокосте, уничтожении полутора миллионов евреев на Украине, русских и поляков, стоя аплодирует, это что, не проявление нацизма, что ли? - сказал Путин. - Поэтому вопрос денацификации, он актуальный. Правда, в ходе процесса переговорного нам так, в общем, было сказано, что в принципе не исключают возможности принятия каких-то законодательных актов на Украине. Но это было тогда, в ходе переговоров в Стамбуле".

Говоря о задаче демилитаризации Украины, глава российского государства отметил, что в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле определенные параметры были согласованы. "Просто потом это выбросили, в печку эти договоренности. Но это же мы согласовали. Есть и другие возможности или договориться, или решить силовым путем. Вот к этому и будем стремиться", - сказал Путин.