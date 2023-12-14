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14 декабря, 09:24
Путин сообщил, что 14 мобилизованных получили звания Героев России
© ТАСС/ Ruptly
14 мобилизованных получили звания Героев России, сообщил Путин.
Новость дополняется.
Теги:
Военная операция на Украине
Частичная мобилизация в России
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина