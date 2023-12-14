14 декабря, 09:24

Путин сообщил, что 14 мобилизованных получили звания Героев России

© ТАСС/ Ruptly

14 мобилизованных получили звания Героев России, сообщил Путин.

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