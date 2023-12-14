Путин заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации

Президент РФ сообщил, что в зоне боевых действий в СВО находятся около 244 тыс. мобилизованных

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Необходимости в новой волне мобилизации в России нет, поскольку на сегодняшний день 486 тыс. человек добровольно заключили контракты на прохождение военной службы для защиты страны, в том числе в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет ли вторая волна мобилизации.

Он отметил, что сейчас в зоне боевых действий в СВО находятся около 244 тыс. мобилизованных, сформированы полки по обслуживанию техники. При этом 41 тыс. уволены по разным причинами, в том числе по достижении предельного возраста или по состоянию здоровья. Путин отметил, что после мобилизации была начата кампания по привлечению к добровольному заключению контрактов с Вооруженными силами РФ, в рамках которой планировалось набрать около 412 тыс. контрактников.

"На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тыс. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. [Набирают] полторы тысячи ежедневно по всей стране, - сказал Путин. - Так что вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на 2, на 3 года так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, но у них просто на год, на более короткий срок [контракт], - все вместе будет под полмиллиона человек до конца текущего года". "Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", - подчеркнул президент.