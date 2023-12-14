Путин назвал конфликт с Украиной похожим на гражданскую войну между братьями

По словам президента, то что сейчас происходит на Украине, - это огромная трагедия

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине является трагедией, он похож на гражданскую войну между братьями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

"И то, что сейчас происходит [на Украине], - это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну, когда братья оказались по разную сторону", - сказал он в ответ на вопрос ТАСС. "Проблема в том, что - я всегда говорил - и сейчас, несмотря на всю трагедию происходящих событий, все-таки в основе своей русские и украинцы - единый народ", - подчеркнул он.

Путин предложил вспомнить, с чего начался конфликт на Украине. "Ну, не пожалеем трех-четырех минут. Начался с переворота на Украине в 2014 году, - продолжил он. - Вот до этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже по сути госпереворота, когда [экс-президента Украины] Виктора Януковича не допустили к власти. Он выиграл выборы, но объявили третий тур. Что это, как не госпереворот?"

Президент подчеркнул, что в Конституции Украины "не предусмотрено было никакого третьего тура". "Это и есть такой ползучий госпереворот. Ну мы, ладно, <...> мы смирились с этим тоже. Значит, что произошло дальше? Он выиграл все-таки выборы следующие. На что пошли наши так называемые оппоненты? На госпереворот".