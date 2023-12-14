Путин назвал Одессу русским городом

Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, заявил президент

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Одесса является русским городом, и все об этом хорошо знают, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

"Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические российские территории. В Турции хорошо знают, все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причем здесь Украина? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье", - сказал Путин, отвечая на вопрос ТАСС. "Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают", - указал он.