Путин ожидает, что присутствие ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра "скоро закончится"

По словам президента, Украина теряет в Крынках не просто военнослужащих, а элиту, штурмовые отряды

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Присутствие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Крынки на левом берегу Днепра скоро закончится, Вооруженные силы России постепенно сужают пространство, где находятся украинские войска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Я какое-то время назад НГШ (начальнику Генштаба - прим. ТАСС) сказал: "Не спешите их оттуда выдавливать". Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать. Это трагедия, я считаю, для них", - сказал глава российского государства.

"Тем не менее министр и НГШ сказали: "Мы постепенно будем сужать это "пространство свободы". Это и происходит. Я думаю, что скоро это и закончится", - отметил Путин.

ВСУ "пихают людей на истребление"

Путин заявил, что ВСУ в Крынках "пихают людей на истребление". "Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Ведь для того, чтобы туда подать личный состав, там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже, используют только лодки, но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения, - сказал глава государства, отвечая на вопрос военкора Николая Долгачева об этом участке фронта. - У наших военнослужащих там потери санитарные - два, три, три дня назад было шесть человек раненых, у противника - десятки погибших. Они попали в огневой мешок и только по политическим соображениям бросают туда личный состав".

По его словам, это может быть связано с тем, что руководство Украины "ездит и клянчит" деньги на Западе на содержание страны, технику и боеприпасы, и пока они это делают, им нужно показать, что у них есть хоть какие-то шансы на успех в так называемом контрнаступлении.

Путин отметил, что Украина теряет в Крынках не просто военнослужащих, а элиту, штурмовые отряды. "Хочу обратить ваше внимание на то, что это не просто военнослужащие Вооруженных сил Украины. Это элита, штурмовые отряды. Их вообще-то не так много. Если посчитать, сколько за полтора месяца, какие потери у ВСУ, можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны", - сказал Путин.