Путин заявил, что чиновники МОК могут похоронить олимпийское движение

Президент назвал действия олимпийских международных чиновников в отношении РФ извращением идей Пьера де Кубертена

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Чиновники Международного олимпийского комитета (МОК) попали в слишком большую зависимость от спонсоров и могут похоронить олимпийское движение. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, - полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена "О, спорт, ты - мир". Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять", - сказал Путин.

"Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивного движения, попали в огромную зависимость от спонсоров. Если они будут и дальше действовать таким же образом, то они похоронят олимпийское движение", - сказал Путин.