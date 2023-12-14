Сальдо сообщил о сохранении напряженности в районе Крынок на левом берегу Днепра

По словам губернатора Херсонской области, ВСУ там блокированы и успешно уничтожаются

ГЕНИЧЕСК, 14 декабря. /ТАСС/. Напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) там блокированы и успешно уничтожаются, сообщил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется. Однако противник там блокирован и успешно уничтожается нашими военными. Сил и возможностей выбраться из мешка у него нет. Боевики киевского режима выдыхаются - это начинает доходить даже до их бесчеловечных командиров", - сказал Сальдо.

Он отметил, что "интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры на левом берегу не ослабевает". "Киевский режим применяет все виды вооружений - артиллерию, минометы, РСЗО, беспилотники. Здесь не стоит копаться в технических моментах, это не так важно. Главное и самое возмутительное, что продолжается намеренный террор мирного населения", - добавил Сальдо.

Президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции в четверг выразил недоумение, зачем ВСУ "пихают людей на истребление" на "плацдарм" в Крынках на левом берегу Днепра. Он сообщил, что в Крынках в политических целях находилось около 80 украинских военных, киевское командование бросает туда элиту. ВСУ, попав в огневой мешок, потеряли десятки человек, а у ВС РФ только несколько раненых. По словам Путина, это может быть связано с тем, что руководство Украины "ездит и клянчит" деньги на Западе на содержание страны, технику и боеприпасы, и пока они это делают, им нужно показать, что у них есть хоть какие-то шансы на успех в так называемом контрнаступлении.