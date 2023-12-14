Путин: РФ выполняла и выполняет соцобязательства, несмотря на рост расходов на ОПК

При этом президент заметил, что "всегда можно сказать, что этого недостаточно и хотелось бы больше, где-то на переселение больше денег направить и так далее"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти России полностью выполняют и будут выполнять свои обязательства перед гражданами, несмотря на рост расходов на оборонку. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Я с удовлетворением отмечаю, что правительству Российской Федерации удается [выполнять соцобязательства]. Несмотря на определенное повышение расходов на оборонку, на то, на это в сфере безопасности, мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами. Целиком", - заявил Путин.

При этом он заметил, что "всегда можно сказать, что этого недостаточно и хотелось бы больше, где-то на переселение больше денег направить и так далее". "Но то, что государство обещает публично, все исполняет и будет исполнено", - заверил он.