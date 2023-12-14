Экономика идет вперед, необходимости в мобилизации нет. Первый час "Итогов года" с Путиным

Состояние российской экономики, ход специальной военной операции и отсутствие необходимости во второй волне мобилизации стали основными темами первого часа прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Глава государства отметил, что экономика страны уже отыграла прошлогоднее падение, подчеркнул неизменность целей операции на Украине и рассказал о мерах поддержки новых регионов. ТАСС собрал основные тезисы президента.

Об экономике

"Экономика РФ отыграла падение прошлого года и идет вперед". По итогам года ВВП, как ожидается, вырастет на 3,5%, реальные зарплаты растут на 8%, а реальные доходы россиян - примерно на 5%.

Уровень безработицы в стране снизился до 2,9%: "Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики".

Государственный внешний долг сократился с $46 млрд до $32 млрд, а частный - с $337 млрд до $297 млрд. "Это тоже говорит и о макроэкономической стабильности, и о финансовой стабильности".

"К сожалению, у нас подросла инфляция, это так. К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%. Но центральный банк, правительство принимают необходимые меры".

О специальной военной операции

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей". Они остаются прежними - денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус.

В ходе так называемого контрнаступления у Киева "нигде и ничего не получилось". В Крынках на левом берегу Днепра Украина теряет элитные штурмовые части, и скоро их присутствие там закончится.

Положение российских войск, напротив, повсеместно улучшается: "Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение".

Запад "дал Украине все, что обещал, даже больше", но поставки вооружения и техники Киеву не помогли. "Эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, заканчивается".

О второй войне мобилизации

"Ну зачем нам мобилизация? <...> На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет".

В зоне боевых действий сейчас находятся около 244 тыс. мобилизованных, 41 тыс. уволены по разным причинам - по состоянию здоровья или в связи с достижением предельного возраста.

Набор контрактников идет успешно - уже набрано 486 тыс. человек при плане примерно в 412 тыс. "И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1,5 тыс. ежедневно по всей стране".

О поддержке добровольцев

Будут приняты поправки, чтобы добровольцы в зоне специальной военной операции получали те же меры поддержки, что и военные: "Все, кто с оружием в руках отстаивают интересы России, должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия".

О военно-патриотической структуре для молодежи

Военно-патриотическая структура для молодежи "в высшей степени востребована, особенно на переломных моментах истории": "Лучшее воспитание - это личный пример".

О внешней политике

Нормализация отношений с Европой зависит не только от России: "Мы не портили эти отношения. Это с нами портили отношения, нас пытались задвинуть куда-то на второй-третий план, пренебрегая нашими интересами".

В частности, Москва десятилетиями пыталась выстроить нормальные отношения с Киевом, даже была готова смириться с утратой ряда исторических территорий после распада Советского Союза (хотя Одесса - русский город). Однако Россию вынудили начать специальную военную операцию.

Страны Евросоюза в значительной степени утратили суверенитет, а их лидеры "внешне ведут себя как герой де Голль, а на практике - как коллаборационист Петен". Такие исключения, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Орберт Фицо, "не пророссийские политики" - они просто защищают национальные интересы.

Россия готова выстраивать отношения с США, это "важная и нужная страна", но пока для этого не сложились условия: "Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений".

О новых регионах

В бюджете предусмотрено больше 1 трлн рублей на развитие новых регионов, поддержку оказывают и другие субъекты Федерации: "Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это".

При этом новые регионы платят налоги - они уже заплатили в бюджет 170 млрд рублей.

Льготную ипотеку для новых регионов необходимо, "как на Дальнем Востоке, распространить <...> на вторичный рынок, вот что надо сделать".

О ситуации в секторе Газа