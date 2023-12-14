Косачев выступил за создание механизма ответственности военных блоков за преступления

По мнению вице-спикера Совета Федерации, нужно проводить разницу между возложением политической ответственности за действия военно-политических блоков и реальным привлечением к международно-правовой ответственности за преступления

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия активно использует все механизмы для возложения на военно-политические блоки, включая НАТО, политической ответственности за их преступные действия, но механизм реального их привлечения к международно-правовой ответственности еще предстоит создать. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Нужно, разумеется, проводить разницу между возложением политической ответственности за действия военно-политических блоков и реальным привлечением к международно-правовой ответственности за преступления, под чем подразумевается в том числе создание трибуналов, инициирование исков, правовая помощь государств и так далее", - сказал сенатор на круглом столе, посвященном международно-правовой ответственности стран НАТО за развязывание войн.

Он отметил, что в части возложения политической ответственности все обстоит более-менее неплохо. "Наша страна активно использует все имеющиеся политико-дипломатические инструменты для оказания давления на НАТО и тому подобные структуры, где главенствуют США. Но в то же время во второй части есть определенные резервы. Но это не является непреодолимым обстоятельством", - добавил Косачев.

Он констатировал, что именно военно-политические блоки в первую очередь "грешат нарушением международного права", начиная от банального выхода за пределы своих уставных полномочий и заканчивая серьезными преступлениями и актами агрессии, однако до сих пор тема их международно-правовой ответственности в международном праве фактически не отражена. "Нет исчерпывающего правового регулирования. В юридическом смысле невозможно подать в суд иск, например, на НАТО, поскольку существует такой правовой вакуум", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.

Он также указал, что американцы, которые являются авторами и вдохновителями неправомерных деяний, а часто и преступлений, которые совершаются там же Североатлантическим альянсом, "на законодательном уровне приняли защитное законодательство, которое препятствует осуществлению юрисдикции со стороны международных (судебных - прим. ТАСС) органов".

Политик также обратил внимание, что дискуссия о международно-правовой ответственности стран военно-политических блоков "в международном разрезе практически отсутствует", поскольку "она очевидно и осознанно уводится в тень". "В случае с ответственностью военно-политических блоков, прежде всего НАТО, за их действия, которые очень часто могут характеризоваться как преступные, нет ни исчерпывающей ясности в международном праве в отношении того, что допустимо с точки зрения права, а что является выходом за пределы, и тем более нет механизмов наказания или ответственности в тех случаях, когда действия явно выходят за пределы допустимого. В этом смысле мы находимся в начале исторического этапа в формировании международного права", - сказал Косачев.

Выступление главы комитета СФ по международным делам

Глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, который выступил в ходе круглого стола, также считает, что вопрос ответственности и возмещения ущерба за нарушение странами международного права и агрессивные войны "рано или поздно неизбежно будет поставлен международным сообществом", учитывая что "критическая масса отложенных последствий этих войн постоянно накапливается". Он полагает, что важно "заблаговременно вырабатывать подходы к решению этой задачи".

"Надо признаться, что современные международно-правовые инструменты, которые могли бы быть использованы для наказания за нарушения международного права и возмещения ущерба, оказываются либо неэффективными, либо недостаточными, чаще всего, откровенно ангажированными", - сказал глава комитета СФ. Он привел в пример Международный уголовный суд ООН, который может рассматривать дела, сторонами которых являются государства, но который "не решается выступать против интересов коллективного Запада".