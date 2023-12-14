Путин заверил, что абсолютно уверен в том, что он делает

Президент отметил, что нужно уверенно идти к поставленным целям, "не обращая внимания на всякую шелуху"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что он чувствует абсолютную уверенность в том, что делает.

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции глава государства отметил, что нужно уверенно идти к поставленным целям, "не обращая внимания на всякую шелуху". "Конечно, нужно, чтобы поле зрения было тем не менее широким, надо все понимать, анализировать, нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь", - сказал он. "А я уверен", - признался Путин.