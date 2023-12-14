Путин назвал беспрецедентным уровень сотрудничества России с Китаем

По словам президента, РФ и КНР не создают никаких блоков, дружба направлена не против кого-то, а на пользу двух стран

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Уровень взаимодействия России с Китаем беспрецедентно высокий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Мы знаем, и я просто повторю, обязан это сделать, у нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий", - сказал Путин.

Гарант стабильности

Путин назвал отношения РФ и Китая "одним из существенных гарантов стабильности в мире". "Что касается БРИКС и нашей (РФ и КНР - прим. ТАСС) роли, этот вектор усиливается. А именно - российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире", - сказал российский лидер.

Путин обратил внимание, что Москва и Пекин сотрудничают и в военной, и в экономической, и в гуманитарной областях. "Но мы никаких блоков не создаем. И наша дружба не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было", - указал он.

"Вот то, что мы видим со стороны Запада - там они все стараются дружить против кого-то, - продолжил президент РФ. - Мы внимательно за этим наблюдаем и будем совместно вовремя и эффективно реагировать, сомнений в этом не должно быть ни у кого".