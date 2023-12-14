Путин: попытки НАТО переключиться на Азию выходят за рамки уставных целей альянса

Президент напомнил, что альянс называется Североатлантическим блоком

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва видит попытки Запада переключить деятельность НАТО в сторону азиатского направления, это явно выходит за рамки уставных целей Североатлантического альянса, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Мы видим, что происходит и вокруг России, и вокруг Китая. Видим попытки Запада переключить на Азию и в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящие за рамки уставных целей этой организации. Она же называется Североатлантическим блоком. Что ему делать в Азии?" - сказал российский лидер.

"Нет, тащатся, - продолжил Путин. - Провоцируют там, накаляют обстановку, создают новые военно-политические блоки в разном составе". Он подчеркнул, что Россия и Китай "ничего подобного не делают".