Путин: некорректно говорить, что Гершкович находится под стражей "без суда и следствия"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал некорректным утверждение, что обвиняемый в шпионаже корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович находится под стражей "без суда и следствия".

"Вы сказали, что [Гершкович] находится в тюрьме "без суда и следствия" и в то же время упомянули, что ему продлили содержание под стражей. Но если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда, так что сказать, что это без суда и следствия, - некорректно", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки The Wall Street Journal.