Путин заявил, что Россия контактирует с США по обмену заключенными

Москва надеется найти оптимальное решение, которое устроит обе стороны, отметил президент

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия контактирует с США по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение, которое устроит обе стороны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Мы не то, чтобы отказались их возвращать. Мы не отказываемся. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны", - сказал президент РФ. "У нас на этот счет контакты есть с американскими партнерами, и диалог идет на этот счет", - сообщил он.

Путин признался, что этот диалог "непростой". "Я сейчас не буду вдаваться в детали, но в целом мне кажется, что мы говорим на понятном для друг друга языке. Надеюсь, что мы найдем решение", - добавил президент РФ. При этом он повторил: "Американская сторона должна услышать нас и принять соответствующее решение, такое, которое и российскую сторону устраивает".

"Гуманитарные соображения, безусловно, должны лежать в основе этих решений", - подытожил Путин.