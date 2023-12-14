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14 декабря, 11:40
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина
Путин считает, что в мире действительно наблюдается рост национализма
Путин считает, что в мире действительно наблюдается рост национализма.
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Теги:
Путин, Владимир Владимирович
Россия
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина