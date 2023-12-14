14 декабря, 11:40
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина

Путин считает, что в мире действительно наблюдается рост национализма

Путин считает, что в мире действительно наблюдается рост национализма.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия и большая пресс-конференция Путина