Путин заявил, что РФ готова взаимодействовать с Францией, это Макрон прекратил отношения

Президент России отметил, что "мы не уклоняемся от этих контактов"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва готова и дальше взаимодействовать с Парижем, если есть интерес у французской стороны, поскольку именно лидер Франции Эмманюэль Макрон прекратил отношения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"У нас были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения. Я, как вы знаете, во Франции бывал, господин Макрон приезжал в Россию. У нас всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двусторонних отношений и международных вопросов. Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией. Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес - пожалуйста, мы готовы", - указал глава государства.

"Если интереса нет, мы обойдемся. Вот и все. Ничего здесь такого необычного нет. Мы не уклоняемся от этих контактов, - продолжил президент. - Если европейские страны и президент Франции, в частности, не желают с нами общаться, то на нет и суда нет, как у нас говорят. У нас есть чем заниматься. Если интерес есть, мы готовы".