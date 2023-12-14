Путин: если Молдавия не хочет участвовать в интеграции, так тому и быть

Глава государства таким образом прокомментировал позицию Кишинева по поводу интеграционных процессов на постсоветском пространстве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Если власти Молдавии не желают участвовать в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, то "так тому и быть", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на прямой линии и пресс-конференции.

"Если, так сказать, Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства, значит, так тому и быть", - констатировал российский лидер, говоря о позиции Кишинева по поводу интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Путин указал, что Россия строит все интеграционные объединения, в том числе ЕАЭС и СНГ, исключительно на основе добровольности всех участников. По его мнению, участие в таких организация на постсоветском пространстве повышает "конкурентоспособность на мировых рынках и способствуют решению задач не только в сфере экономики, но и в социальной сфере, в росте благосостояния граждан". "Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны [Молдавии] в СНГ не имеет", - сказал российский лидер.

Президент России отметил, что Молдавия до недавнего времени была беднейшей страной Европы, но сейчас "Украина заняла это почетное место".

Российский лидер напомнил, что такая политика конфронтации с Россией касается не только энергетической сферы, но и, например, рынка сельхозпродукции. "Куда молдаване пойдут с этой продукцией?" - спросил президент, указав на опыт Украины, соседи которой - Венгрия, Польша и Словакия - блокируют границу даже для транзита украинской сельхозпродукции.