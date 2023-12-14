Путин не считает, что прекращение членства в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ будет в интересах Армении

Глава государства отметил, что отсутствие премьера республики Никола Пашиняна на последних саммитах связано с некоторыми процессами внутри страны, а не с нежеланием Еревана продолжать совместную работу

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Прекращение членства в Содружестве Независимых Государств (СНГ), Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вряд ли было бы в интересах Армении, а отсутствие премьера республики Никола Пашиняна на последних саммитах связано с некоторыми процессами внутри страны, а не с нежеланием Еревана продолжать совместную работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Что касается Армении. Там же непростые процессы происходят, связанные с Карабахом. Это мы все понимаем, - сказал российский лидер. - Но не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали это инициативно, на самом деле, и нас особенно не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения".

"Процессы сложные внутриполитические. Не думаю, что в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. В конечном итоге это все равно выбор государства", - отметил Путин. "Что касается отсутствия премьер-министра Армении [Никола Пашиняна] на мероприятиях общих, мы знаем, что это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях", - пояснил президент РФ. "Посмотрим, как будет ситуация развиваться", - добавил он.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не стал принимать участие во встрече секретарей совбезов стран - участниц СНГ, прошедшей 8 ноября в Москве, а Пашинян отказался приезжать на саммит глав СНГ, который состоялся 13 октября в Бишкеке. Позднее он сообщил, что не будет присутствовать на заседании Совета ОДКБ в Минске, и выразил надежду, что партнеры по объединению поймут это решение. Ранее Пашинян и представители МИД Армении неоднократно заявляли, что Ереван пока не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, однако представители Армении в последние месяцы не участвуют в мероприятиях организации. Армения также отозвала посла в ОДКБ и не назначила нового главу дипмиссии.

В конце сентября в Ереване началась новая волна протестов на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В Баку 19 сентября объявили о начале военной операции. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. Оппозиция обвинила руководство страны и лично Пашиняна в произошедшем. Глава армянского кабмина, а также другие высокопоставленные представители Армении неоднократно заявляли, что признают Нагорный Карабах в составе Азербайджана.