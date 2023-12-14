Путин заявил о совпадении оценок ситуации в БиГ у РФ и Республики Сербской

Президент России отметил, что стране действительно известна ситуация в Республике Сербская, в Боснии и Герцеговине

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Оценки политического руководства России и Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) ситуации в БиГ полностью совпадают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Нам, действительно, известна ситуация в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине, и оценки этой ситуации нашей с вашим политическим руководством полностью совпадают", - сказал глава российского государства в ответ на вопрос журналистки из Республики Сербской о политической ситуации в БиГ, которую она назвала "де-факто западным протекторатом".

Путин, комментируя слова об отсутствии российских средств массовой информации в Республике Сербской и при этом большом количестве западных, сказал: "Что касается российских СМИ, то, конечно, жалко, что их там нет". На уточнение президента о том, принимается ли там RT, журналист ответила отрицательно. "Надо подумать над этим, - сказал он. - Попрошу коллег и Олега Борисовича [Добродеева] из ВГТРК посмотреть, что можно сделать в этом направлении".

"Что касается будущего [региона], то свое будущее должны определять люди, проживающие на этой территории, - продолжил Путин. - И какие бы решения из прошлого, из сегодняшнего ни навязывались бы тем, кто проживает на той или другой территории, в конечном итоге все-таки, если мы хотим жить в сбалансированном мире, учитывающем интересы всех людей, прежде всего проживающих на той или иной территории, то должны учитываться настроения, планы, чаяния этих людей".

"Мы свою политику в отношении этого региона БиГ, Республики Сербской, будем строить на этих принципах", - заключил Путин.

О ситуации в БиГ

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН).

Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Сейчас руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.