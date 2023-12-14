Путин заявил, что с удовольствием вновь приедет в новые регионы

Президент России обратил внимание на то, что характер тех, кто проживает в Донбассе, в том числе в ЛНР, говорит сам за себя

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием совершит поездку по новым российским регионам.

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции главе государства поступил вопрос из Луганской Народной Республики. Путина пригласили приехать в новые российские регионы. "Спасибо большое. С удовольствием приеду", - пообещал президент.

Он напомнил, что уже был в ЛНР. "Я вот был [там], но, правда, был так незаметно", - сказал глава государства. "Тем не менее по Луганску проехал, посмотрел", - добавил Путин. "Вы знаете, все [в Луганске] выглядит довольно скромно, но <...> все так убрано, чисто, аккуратно. Это говорит об уровне общей культуры людей, которые там живут и работают", - отметил президент.

В этой связи он обратил внимание на то, что характер тех, кто проживает в Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, говорит сам за себя. "[Эти люди] столько лет боролись и не сдавались, и [они] побеждают", - сказал президент РФ. "Уверен, победа [в специальной военной операции] будет за нами - общая", - добавил он.