Путин заявил, что себе из прошлого сказал бы: "Верной дорогой идете, товарищ"

Президент России отметил, что предостерег бы себя образца 2000 года от излишнего доверия к Западу

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предостерег бы себя образца 2000 года от излишнего доверия к Западу, но в целом сказал бы: "Верной дорогой идете, товарищ".

"Что бы сказал [себе]? Я бы сказал: "Верной дорогой идете, товарищ", - отметил президент, отвечая на заключительный вопрос прямой линии и пресс-конференции. Он добавил, что предостерег бы себя "от наивности и избыточной доверчивости в отношении <...> так называемых партнеров" России.

"По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха возрождения, становления и развития России", - напутствовал сам себя президент.