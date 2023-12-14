"Итоги года" с Путиным завершились, они продились более четырех часов

За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина завершились. Мероприятие, получившее название "Итоги года", продолжалось четыре часа три минуты.

За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

В 2020 году совмещенные прямая линия и пресс-конференция длились 4 часа 30 минут. Рекорд по продолжительности прямой линии (как отдельного формата) был поставлен в 2013 году - 4 часа 47 минут, большой пресс-конференции поставлен в 2008 году - 4 часа 40 минут.