Посольство РФ в Осло не обладает данными о российском гражданстве задержанного ученого

Газета VG ранее сообщила, что задержанный в октябре 2022 года исследователь из норвежского университета Тромсё Ассиш Жиамарриа, имеющий бразильское гражданство, признался, что на самом деле его зовут Михаил Микушин и он россиянин

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Норвегии не имеет данных о наличии российского гражданства у задержанного в октябре по подозрению в сборе данных по заданию российских властей Жозе Ассиша Жиамарриа, которого норвежская газета VG назвала "россиянином".

"У консульского отдела посольства нет сведений о принадлежности Жозе Ассиша Жиамарриа к российскому гражданству. В этой связи консульская помощь ему не оказывается", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Газета VG сообщила в среду, что задержанный властями страны в октябре прошлого года исследователь из норвежского университета Тромсё Ассиш Жиамарриа, имеющий бразильское гражданство, признался, что на самом деле его зовут Михаил Микушин и он россиянин.

По данным норвежской телерадиокомпании NRK, спецслужбы Норвегии обвинили ученого в сборе данных по заданию российских властей.