Нарышкин указал на попытки Запада спровоцировать хаос на пространстве СНГ

По словам директора Службы внешней разведки России, "Вашингтон и союзники анализируют развитие глобальных процессов в мире, понимают, что постепенно земля уходит из-под ног"

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. США и их западные союзники пытаются спровоцировать хаос на пространстве СНГ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин журналистам после XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Вашингтон и союзники анализируют развитие глобальных процессов в мире, понимают, что постепенно земля уходит из-под ног. Они теряют свое привилегированное положение и с тем, чтобы попытаться сохранить его, они заинтересованы в дестабилизации, хаотизации ситуации в различных странах. Пытаются использовать исторические конфликты, тлеющие конфликты, разжечь их с новой силой с тем, чтобы спровоцировать хаос в той или иной стране или целой группе стран. Со стороны западного блока главное внимание в этой связи - к постсоветскому пространству", - отметил Нарышкин.

По словам главы СВР, "ни для кого не секрет, что политика стран западного блока по отношению к странам Содружества Независимых Государств и к Содружеству в целом становится все более агрессивной". "И даже, я бы сказал, наглой, - подчеркнул Нарышкин. - Организации, прежде всего спецслужбы западных стран, используют всевозможные меры, в том числе и сценарии так называемых цветных революций".

Нарышкин отметил, что применяется также "внедрение радикальных идеологий и разжигание конфликтов на основе этнокультурных и религиозных разногласий". "Надо сказать, что англосаксы не брезгуют пользоваться и услугами ультранационалистов и, к сожалению, даже террористов, - продолжил он. - Наша позиция понятна. Мы - спецслужбы и разведывательные службы наших стран - призваны защитить безопасность наших граждан, наших государств от таких проявлений".

О подходе СНГ к попыткам дестабилизации

Руководители спецслужб СНГ имеют практически схожий подход к попыткам Запада по дестабилизации на пространстве объединения, заявил Нарышкин.

"Должен сказать, что состоялся довольно обстоятельный и подробный анализ проблем в той сфере, о которой я сказал, - о пространстве СНГ. У руководителей наших специальных служб практически схожий подход к тем проблемам, которые существуют и которые созданы действиями стран западного блока, - отметил Нарышкин. - Действиями, целью которых является сдержать интеграционные процессы на пространствах нашего Содружества с целью помещать созданию еще одного центра силы с тем, чтобы сохранить некую гегемонию западного мира".

"Мы предметно обсудили и формы, и методы нашего взаимодействия. Считаем, что эту совместную работу, конечно, нам нужно из года в год усиливать, что, собственно, происходит", - добавил глава СВР.