Нарышкин: Польше не дадут участвовать в реформировании архитектуры безопасности Европы

По словам директора Службы внешней разведки России, в геополитических раскладах западных стран Варшава "должна играть исключительно роль санитарного барьера"

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Другие страны Запада не позволят Польше в полной мере принимать участие в процессе реформирования архитектуры европейской безопасности. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин журналистам после XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"В геополитических раскладах всего западного блока Польша должна играть исключительно роль санитарного барьера, и ни в коем случае Польше не отводится роль полноправного участника процесса по реконструкции европейской архитектуры", - сказал он.

"Поступающая в Службу внешней разведки информация свидетельствует о том, что польские элиты не собираются отказываться от амбициозных планов по организации контроля над западными территориями Украины", - сказал он.