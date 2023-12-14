Нечаев считает, что ГД надо работать над сокращением сроков за экономические преступления

Президент в ходе прямой линии и пресс-конференции пообещал, что поручит законодателям оценить строгость наказаний за эти преступления

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутатам Государственной думы необходимо продолжить работу над сокращением сроков лишения свободы за так называемые экономические преступления. Такое мнение высказал журналистам лидер "Новых людей" Алексей Нечаев по итогам прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции пообещал, что поручит законодателям оценить строгость наказаний за экономические преступления. Он также пообещал дать соответствующее поручение после ответа на вопрос о справедливости срока, который был запрошен для журналистки Александры Баязитовой. Прокуратура требовала назначить ей 14 лет колонии.

"Мы увидели, что Владимир Путин не президент запретов и тюремных сроков, а это президент развития. Всей архаике дан отпор. Действительно, нам в Государственной думе тоже нужно дальше работать, чтобы сроки уголовные по экономическим статьям сокращать", - сказал парламентарий.

27 ноября Басманный суд Москвы приговорил администраторов телеграм-канала "Адские бабки" Баязитову к 5 годам колонии общего режима, а Ольгу Архарову - к 4,5 года колонии общего режима. Суд применил статью 64 УК РФ и назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено за вменяемое преступление. Гособвинитель просил для Архаровой и Баязитовой 13 и 14 лет колонии общего режима соответственно, адвокаты - оправдательные приговоры. Потерпевшим по делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.