Нарышкин: РФ по договоренности с США не комментирует диалог по обмену заключенными

Директор Службы внешней разведки России выразил сожаление, что Вашингтон, вопреки договоренностям, комментируют в публичном пространстве ход диалога по этому вопросу

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Россия сожалеет, что США, вопреки договоренностям, комментируют в публичном пространстве ход диалога по обмену заключенными. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин по итогам XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Такой диалог ведется, но по договоренности с американской стороной мы его не комментируем, - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос ТАСС о том, что Москва якобы отвергла новое предложение Вашингтона по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. - Я сожалею, что американская сторона в лице Госдепартамента не выполнила эту договоренность".

Как заявил президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, Москва контактирует с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение, которое устроит обе стороны. Глава российского государства отметил, что этот диалог "непростой".

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Гершкович был арестован в России по делу о шпионаже. По информации Центра общественных связей ФСБ России, "действуя по заданию американской стороны, [он] вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта этого года в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Если Гершковича признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает. Уилан, имеющий гражданства Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.